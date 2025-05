Gigi e Bella Hadid rivelano di avere una sorella segreta: ecco chi è

Aydan Nyx è figla di Mohamed Hadid e di Terri Hatfield Dull, una donna con cui l’uomo ebbe una relazione dopo il divorzio con Yolanda Hadid avvenuto nel 2001. Tra loro però sarebbe finita prima che la donna scoprisse di essere incinta. Hadid ha saputo dell'esistenza della figlia, ma non ha mai dato il suo sostegno. La ragazza ha creduto che il compagno della mamma fosse suo padre finché, dopo la morte di lui, non ha deciso di fare un test genetico. Laureata alla Parsons School of Design a maggio 2025, Ayden Nyx aspira a lavorare nel settore della moda come designer, stilista e influencer ma non vorrebbe seguire le orme di Gigi e Bella Hadid.