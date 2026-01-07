Logo Tgcom24
Spettacolo
DOPO 19 ANNI

Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio è ufficiale: finisce una delle coppie più longeve di Hollywood

Dopo 19 anni insieme, l'attrice e il musicista country hanno finalizzato la loro separazione con un accordo di comune intesa su figli e beni

07 Gen 2026 - 17:44
© IPA

© IPA

Nicole Kidman e Keith Urban hanno formalizzato il loro divorzio il 6 gennaio 2026 in un tribunale di Nashville, Tennessee, ponendo fine a quasi venti anni di matrimonio tra una delle coppie più riconosciute del mondo dello spettacolo. La notizia è stata confermata dai documenti legali ottenuti da diverse testate internazionali, che parlano di una separazione gestita senza drammi e con accordi già predisposti in anticipo tra le parti. 

Dalla richiesta alla finalizzazione

 L'attrice 58enne aveva presentato istanza di divorzio il 30 settembre 2025, citando "differenze inconciliabili" come motivo della rottura dopo quasi due decenni di vita insieme. La coppia, che aveva sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita privata, aveva convissuto in Tennessee, ma fonti vicine al processo avevano già fatto sapere che le trattative erano ben avviate, tanto che tutti gli aspetti legali relativi ai figli e ai beni sono stati risolti rapidamente.

Un accordo di rispetto e famiglia

 Secondo i documenti ufficiali, Kidman e Urban hanno deciso di rinunciare a qualsiasi mantenimento sia per i figli sia tra ex coniugi, scegliendo di coprire ciascuno le proprie spese legali. La custodia delle loro due figlie adolescenti, Sunday Rose (17 anni) e Faith Margaret (15 anni), è stata definita in modo da garantire stabilità: le ragazze trascorreranno la maggior parte dell'anno con la madre, mentre il padre le vedrà per giorni prestabiliti, in un piano che prevede anche decisioni condivise su salute, scuola e altri aspetti cruciali della loro vita. I documenti includono anche una clausola di non denigrazione reciproca: entrambi i genitori si impegnano a non parlare negativamente dell’altro davanti alle figlie, favorendo un ambiente di rispetto e collaborazione nonostante la separazione.

Una storia lunga e intensa

 Nicole Kidman e Keith Urban si erano incontrati nel 2005 e si erano sposati nel giugno 2006 a Sydney, Australia. La loro unione ha dato vita a una famiglia e a un rapporto spesso sotto i riflettori, con apparizioni insieme sui red carpet di grandi eventi e condividendo momenti centrali della propria carriera. Anche nei periodi difficili, come quando Urban ha affrontato pubblicamente problemi di dipendenza nella prima fase del loro matrimonio, Kidman è stata accanto a lui con sostegno e fiducia.

Negli ultimi mesi del 2025, le voci di crisi erano circolate con insistenza, accompagnate da indiscrezioni secondo cui la coppia avrebbe vissuto separatamente per un po' prima della formalizzazione legale della separazione. La fine del matrimonio segna un capitolo significativo nelle vite di entrambi: Kidman continua la sua carriera di attrice pluripremiata, mentre Urban resta una figura influente nella musica country. Nonostante la fine della loro relazione romantica, l'accordo raggiunto suggerisce un impegno comune per mantenere un clima di rispetto e sostegno attorno alla famiglia che hanno costruito insieme. 

