Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio è ufficiale: finisce una delle coppie più longeve di Hollywood

Nicole Kidman e Keith Urban si erano incontrati nel 2005 e si erano sposati nel giugno 2006 a Sydney, Australia. La loro unione ha dato vita a una famiglia e a un rapporto spesso sotto i riflettori, con apparizioni insieme sui red carpet di grandi eventi e condividendo momenti centrali della propria carriera. Anche nei periodi difficili, come quando Urban ha affrontato pubblicamente problemi di dipendenza nella prima fase del loro matrimonio, Kidman è stata accanto a lui con sostegno e fiducia.