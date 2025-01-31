Il matrimonio con Valente arriva dopo la fine della lunga relazione con Tom Brady, da cui Gisele ha avuto due figli, Benjamin e Vivian. Un divorzio doloroso che sembrava aver chiuso definitivamente un capitolo importante della sua vita. Al di là delle voci e delle critiche, Gisele e Joaquim appaiono uniti e sereni. Sui social, la top model condivide spesso immagini di momenti familiari, insieme al marito e ai suoi tre figli. Nei messaggi pubblicati di recente, ha parlato di gratitudine, amore e nuove priorità, sottolineando come la maternità abbia cambiato profondamente la sua visione della vita.