Secondo i media statunitensi, i familiari della top model guarderebbero con sospetto al matrimonio con l'istruttore di jiu-jitsu, temendo interessi economici
La storia tra Gisele Bündchen e Joaquim Valente ha preso velocità in poco tempo. Dopo l'inizio della relazione nel 2022, il 2025 si è aperto con due grandi novità: la nascita del loro primo figlio e la rivelazione di un matrimonio celebrato in gran segreto mesi prima, con una cerimonia intima riservata a pochi invitati. Un finale romantico, almeno in apparenza, per la nuova fase della vita della top model brasiliana.
Dietro la felicità mostrata pubblicamente, però, emergerebbero forti dubbi da parte della famiglia di Gisele. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa americana, i genitori e i familiari più stretti avrebbero cercato di dissuaderla dal matrimonio, temendo che Valente fosse interessato soprattutto al suo ingente patrimonio. Il timore principale riguarderebbe una possibile separazione futura e le conseguenze economiche che ne deriverebbero.
Gisele Bündchen vanta un patrimonio stimato intorno ai 400 milioni di dollari. Una cifra che, secondo le fonti, avrebbe alimentato le preoccupazioni dei familiari, convinti che il marito potesse beneficiare di un eventuale accordo economico in caso di divorzio. Proprio per questo, la top model avrebbe deciso di tutelarsi firmando un contratto prematrimoniale, sebbene con alcune clausole che lascerebbero spazio a un'intesa finanziaria.
Il matrimonio con Valente arriva dopo la fine della lunga relazione con Tom Brady, da cui Gisele ha avuto due figli, Benjamin e Vivian. Un divorzio doloroso che sembrava aver chiuso definitivamente un capitolo importante della sua vita. Al di là delle voci e delle critiche, Gisele e Joaquim appaiono uniti e sereni. Sui social, la top model condivide spesso immagini di momenti familiari, insieme al marito e ai suoi tre figli. Nei messaggi pubblicati di recente, ha parlato di gratitudine, amore e nuove priorità, sottolineando come la maternità abbia cambiato profondamente la sua visione della vita.