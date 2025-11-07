Tom Brady fa clonare il suo cane: "Junie è la copia di Lua, ma non sarà mai lei"

Tom Brady ha rivelato che il suo attuale cane, Junie, è in realtà un clone di Lua, il suo storico labrador scomparso nel dicembre 2023. La confessione è arrivata durante un’intervista in cui l'ex quaterback ha raccontato di aver avviato la procedura grazie alla collaborazione con Colossal Biosciences, società di biotecnologie di cui è anche investitore. L’ex atleta ha spiegato di aver conservato un campione di sangue del suo cane anni fa, quando Lua era ancora in vita, e di aver deciso di procedere alla clonazione dopo la sua morte. "Junie è come Lua ma non sarà mai lei. È un nuovo inizio, non una sostituzione", ha raccontato.