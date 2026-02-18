James Van Der Beek e la moglie si sono risposati pochi giorni prima della sua morte

"Abbiamo deciso due giorni prima e i nostri amici ci hanno comprato delle fedi nuove, hanno riempito la nostra camera da letto di fiori e candele e abbiamo rinnovato le nostre promesse nuziali dal letto", racconta Kimberly a People, aggiungendo che la cerimonia è stata "semplice, bella e commovente". Al rinnovo dei voti c'erano la famiglia e alcuni amici intimi. Uno di loro, il musicista Poranguí, ha suonato la "musica più bella", e ha concluso la cerimonia con il brano “Somewhere Over the Rainbow”, mentre altri amici guardavano le nozze su Zoom.