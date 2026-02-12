Katie Holmes ricorda James Van Der Beek: "Il suo è stato il viaggio di un eroe"
L'attrice, che in Dawson's Creek interpretava il ruolo di Joey Potter, ha postato una lettera dedicata a James. E alla moglie Kimberly dice: "Saremo sempre qui per te e i tuoi splendidi bambini"
Mancavano all'appello ma, come in molti si aspettavano, sono arrivate. Sono le parole di Katie Holmes, a lungo compagna di set di James Van Der Beek, scomparso nelle ultime ore all'età di 48 anni. L'attrice, che in Dawson's Creek interpretava il ruolo di Joey Potter, ha postato su Instagram una lettera scritta per James. Parole che lei stessa racconta di aver messo nero su bianco con il cuore pesante, in un momento difficile da elaborare. Katie, che si aggiunge a una lunga serie di volti noti che in queste ore hanno ricordato il 48enne, si dice grata per aver condiviso un pezzo del viaggio di James ma soprattutto rimarca la vicinanza alla moglie dell'attore, Kimberly: "Ti amiamo e saremo sempre qui per te e i tuoi splendidi bambini".
Le risate, i discorsi sulla vita, la musica
Il cuore del messaggio di Katie è affidato alla lettera scritta per James in cui l'attrice si sofferma a lungo sulla loro amicizia e sul percorso che hanno fatto insieme. Ricordi fatti di risate, lunghe conversazioni sulla vita, di musica con le canzoni di James Taylor. La Holmes rimarca una dopo l'altra le parole che hanno contraddistinto la vita dell'attore scomparso: coraggio, compassione, altruismo e forza e poi ricorda la sua famiglia bellissima, definendo il suo viaggio, il "viaggio di un Eroe".
Hanno recitato insieme per sei stagioni
Katie Holmes e James Van Der Beek hanno recitato insieme per tutta la durata della serie televisiva Dawson's Creek, ovvero per sei stagioni, dal 1998 al 2003. Questa lunga esperienza professionale ha creato tra loro un rapporto di profonda stima e amicizia, che è proseguito anche dopo la fine della serie e fino alla tragica notizia della scomparsa del 48enne.