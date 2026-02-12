Mancavano all'appello ma, come in molti si aspettavano, sono arrivate. Sono le parole di Katie Holmes, a lungo compagna di set di James Van Der Beek, scomparso nelle ultime ore all'età di 48 anni. L'attrice, che in Dawson's Creek interpretava il ruolo di Joey Potter, ha postato su Instagram una lettera scritta per James. Parole che lei stessa racconta di aver messo nero su bianco con il cuore pesante, in un momento difficile da elaborare. Katie, che si aggiunge a una lunga serie di volti noti che in queste ore hanno ricordato il 48enne, si dice grata per aver condiviso un pezzo del viaggio di James ma soprattutto rimarca la vicinanza alla moglie dell'attore, Kimberly: "Ti amiamo e saremo sempre qui per te e i tuoi splendidi bambini".