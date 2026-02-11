James Van Der Beek, morto l’attore di “Dawson’s Creek”

James Van Der Beek è morto. La star di Dawson’s Creek aveva 48 anni e l’anno scorso aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro all'intestino. James Van Der Beek si era fatto conoscere interpretando Dawson Leery nella serie cult adolescenziale andata in onda dal 1998 al 2003. “Ho un cancro al colon-retto, ho affrontato privatamente questa diagnosi e mi sto curando, con il sostegno della mia incredibile famiglia ", aveva dichiarato mesi fa. L'attore ha continuato a lavorare e recentemente era apparso in un episodio di Walker, il reboot di Walker, Texas Ranger.