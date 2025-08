James Van Der Beek continua a lottare contro il cancro: "Sarà un processo che durerà per il resto della mia vita"

Il cancro del colon, o del colon-retto, è il terzo tumore più comune al mondo, dopo il cancro al polmone e al seno. Van Der Beek ha sottolineato l'importanza della diagnosi precoce e del mantenimento degli screening di routine, ammettendo che avrebbe dovuto farlo prima. "Mi sono sottoposto allo screening a 46 anni", ha detto l'attore. "Non mi ero reso conto che l'avessero abbassato a 45. Anche il più piccolo cambiamento, potrebbe essere qualcosa, ma... non pensate che l'assenza di sintomi significhi non dover sottoporsi allo screening, soprattutto per una malattia così curabile se diagnosticata precocemente", ha continuato. "È proprio questo che voglio far capire". "Mangiavo il meglio che potevo. Ero sano. Ero in ottima forma cardiovascolare", ha aggiunto. "Non c'era motivo per cui avrei dovuto ricevere una diagnosi positiva".