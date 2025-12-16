"Dawson's Creek" arriva in streaming gratuito su Mediaset Infinity: trama, cast e curiosità della serie cult

Alla scoperta del teen drama che ha fatto sognare un'intera generazione
© Da video
Ha fatto sognare un'intera generazione fino ad affermarsi come una serie cult. A venticinque anni di distanza dalla sua messa in onda, "Dawson's Creek" sbarca su Mediaset Infinity a partire da mercoledì 17 dicembre, per rivivere gratis e on demand tutte le vicende dei giovani protagonisti.
Il teen drama per eccellenza porta sul piccolo schermo James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams nei panni di quattro adolescenti di Capeside, nello stato del Massachusetts, dove affrontano problemi quotidiani tra primi amori, infatuazioni, conflitti familiari e scelte che li porteranno a crescere, con uno sguardo verso il futuro.
Il personaggio centrale è Dawson Leery, adolescente che dà il nome al titolo della serie. Interpretato dall'attore statunitense James Van Der Beek, il giovane coltiva una grande passione per il cinema e la regia, nella speranza di poter un giorno girare un film tutto suo. Attorno a lui, il migliore amico di sempre Pacey Witter (Joshua Jackson), figlio del capo della Polizia, ma anche Joey Potter (Katie Holmes), alla quale Dawson è legato dall'infanzia. A movimentare la vita degli adolescenti arriverà l'intraprendente Jen Lindley (Michelle Williams), sopraggiunta da poco in città. Sarà lei, in un primo momento, a far perdere la testa al protagonista, il quale successivamente si renderà conto di essere innamorato di Joey. Da qui si metteranno in moto una serie di dinamiche che coinvolgeranno tutti i personaggi e che nelle stagioni successive coinvolgeranno anche i fratelli Jack e Andie McPhee, interpretati rispettivamente da Kerr Smith e Meredith Monroe.
La fortuna della serie è stata un'importante vetrina per gli attori protagonisti. Classe 1977, l'attore statunitense James Van Der Beek muove i primi passi nel mondo dello spettacolo all'inizio degli anni Novanta, ma sarà grazie al ruolo nella serie a farlo conoscere a livello mondiale. Nel 2024, l'attore aveva rivelato in un'intervista di avere un cancro al colon-retto, malattia affrontata con il sostegno della famiglia. Dopo un primo matrimonio fallito con l'attrice Heather Ann McComb, nel 2010 Van Der Beek ha sposato Kimberly Brook e dal loro matrimonio sono nati sei figli: Olivia (2010), Joshua (2012), Annabel (2014), Emilia (2016), Gwendolyn (2018) e Jeremiah (2021).
Recentemente, l'attore ha messo all'asta alcuni dei suoi più cari ricordi di "Dawson's Creek" per contribuire a pagare le costose cure a cui si deve sottoporre.
Il canadese Joshua Jackson, oggi 47enne, ha ricoperto diversi ruoli in film e serie tv di successo. Tra questi, dal 2008 al 2013 interpreta Peter Bishop nella serie "Fringe". Nel dicembre 2019 l'attore sposa la modella Jodie Turner-Smith, che sposa nel dicembre 2019 e con la quale ha una figlia, Juno Rose Diana Jackson, nel 2020. La coppia ha annunciato la separazione nel 2023.
Katie Holmes si fa notare grazie al film del 1998 "Generazione perfetta" e nello stesso periodo viene apprezzata nel ruolo di Joey Potter. Successivamente, l'attrice ha saputo confermarsi in opere di rilievo, come "Batman Begins", in cui assume le sembianze di Rachel Dawes sotto la regia di Christopher Nolan. E ancora "3 donne al verde", "Un perfetto gentiluomo" e il più recente "The Secret - La forza di sognare".
Nel 2005 Katie Holmes si lega a Tom Cruise, con il quale ha una figlia, Suri. I due si uniscono in matrimonio, con un evento organizzato in Italia, il 18 novembre 2006, ma la loro relazione termina nel giugno 2012.
Dopo "Dawson's Creek", Michelle Williams è stata candidata al premio Oscar nel 2006, come migliore attrice non protagonista per il film "I segreti di Brokeback Mountain". La seconda candidatura arriverà nel 2011 per il film "Blue Valentine", mentre l'anno dopo è in corsa per il prestigioso riconoscimento grazie al biopic "Marilyn". Seguiranno infine due candidature per le sue interpretazioni in "Manchester by the Sea" e "The Fabelmans".
Al prestigio della serie ha contribuito la sigla di apertura. Inizialmente la scelta cadde su "Run Like Mad", della cantautrice canadese Jann Arden, mentre in un secondo momento viene selezionata "I Don't Wanna Wait" di Paula Cole, destinata a diventare iconica per i fan di "Dawson's Creek".