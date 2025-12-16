"Dawson's Creek" arriva in streaming gratuito su Mediaset Infinity: trama, cast e curiosità della serie cult

Il canadese Joshua Jackson, oggi 47enne, ha ricoperto diversi ruoli in film e serie tv di successo. Tra questi, dal 2008 al 2013 interpreta Peter Bishop nella serie "Fringe". Nel dicembre 2019 l'attore sposa la modella Jodie Turner-Smith, che sposa nel dicembre 2019 e con la quale ha una figlia, Juno Rose Diana Jackson, nel 2020. La coppia ha annunciato la separazione nel 2023.



Katie Holmes si fa notare grazie al film del 1998 "Generazione perfetta" e nello stesso periodo viene apprezzata nel ruolo di Joey Potter. Successivamente, l'attrice ha saputo confermarsi in opere di rilievo, come "Batman Begins", in cui assume le sembianze di Rachel Dawes sotto la regia di Christopher Nolan. E ancora "3 donne al verde", "Un perfetto gentiluomo" e il più recente "The Secret - La forza di sognare".

Nel 2005 Katie Holmes si lega a Tom Cruise, con il quale ha una figlia, Suri. I due si uniscono in matrimonio, con un evento organizzato in Italia, il 18 novembre 2006, ma la loro relazione termina nel giugno 2012.



Dopo "Dawson's Creek", Michelle Williams è stata candidata al premio Oscar nel 2006, come migliore attrice non protagonista per il film "I segreti di Brokeback Mountain". La seconda candidatura arriverà nel 2011 per il film "Blue Valentine", mentre l'anno dopo è in corsa per il prestigioso riconoscimento grazie al biopic "Marilyn". Seguiranno infine due candidature per le sue interpretazioni in "Manchester by the Sea" e "The Fabelmans".