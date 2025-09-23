James Van Der Beek non rinuncia alla reunion di "Dawson's Creek"

"Non vedevo l'ora che arrivasse questa serata da mesi e mesi, da quando il mio angelo Michelle Williams ha detto che l'avrebbe messa insieme", ha dichiarato Van Der Beek nel video. "Non posso credere di non essere lì. Non posso credere di non poter vedere i miei compagni di cast, il mio bellissimo cast, di persona. Voglio ringraziare ogni singola persona in teatro per essere qui stasera. Dal cast alla troupe, a tutti coloro che stanno facendo qualsiasi cosa e sono stati così generosi, e soprattutto fino all'ultimo di voi: siete i migliori fan del mondo".