James Van Der Beek non rinuncia alla reunion di "Dawson's Creek"

Nonostante i problemi di salute, l'attore ha voluto abbracciare virtualmente gli altri membri del cast
La reunion newyorkese di "Dawson's Creek" ha riservato un colpo di scena. A poche ore dall'evento il protagonista James Van Der Beek aveva fatto sapere via social, con il cuore spezzato, di non poter essere presente per problemi di salute. A sorpresa è però apparso sul palco del Richard Rodgers Theatre con un video, attraverso il quale ha abbracciato virtualmente il pubblico e gli altri membri del cast Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams.
"Non vedevo l'ora che arrivasse questa serata da mesi e mesi, da quando il mio angelo Michelle Williams ha detto che l'avrebbe messa insieme", ha dichiarato Van Der Beek nel video. "Non posso credere di non essere lì. Non posso credere di non poter vedere i miei compagni di cast, il mio bellissimo cast, di persona. Voglio ringraziare ogni singola persona in teatro per essere qui stasera. Dal cast alla troupe, a tutti coloro che stanno facendo qualsiasi cosa e sono stati così generosi, e soprattutto fino all'ultimo di voi: siete i migliori fan del mondo".
L'idea della reunion era partita da Michelle Williams, che in "Dawson's Creek" interpretava Jen. L'attrice ha chiamato a raccolta gli altri protagonisti della serie cult, per una serata-evento in cui hanno letto lo script originale della puntata pilota di "Dawson's Creek". Un regalo per i fan, ma anche un modo concreto per raccogliere fondi e sostenere l'associazione F Cancer, attiva nelle campagne di prevenzione per combattere il cancro. James Van Der Beek circa un anno fa aveva ammesso di aver lottato contro il cancro al colon-retto, ma di ritenersi ottimista riguardo al futuro grazie alla diagnosi precoce.
A poche ore dall'appuntamento, però, l'interprete di Dawson aveva annunciato con amarezza di dover rinunciare alla rimpatriata per problemi di salute: "Nonostante ogni sforzo... Non potrò essere lì. Non potrò salire su quel palco e ringraziare ogni anima del teatro per essersi mostrata per me, e contro il cancro, quando ne avevo più bisogno". Per leggere le sue battute sul palco è stato chiamato il collega Lin-Manuel Miranda, che si è calato perfettamente nei panni del timido adolescente di provincia con grandi sogni da realizzare.
