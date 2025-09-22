James Van Der Beek costretto a saltare la reunion di "Dawson’s Creek"

"Ho però un sostituto, un sostituto ridicolmente troppo qualificato che sarebbe stato il numero 1 nella mia lista dei desideri (se avessi mai sognato che sarebbe stato disponibile). Qualcuno che i miei figli prenderebbero sicuramente in considerazione per un mio "aggiornamento" ... Inoltre, sa già come arrivare a teatro. Quindi è conveniente", ha proseguito poi annunciano chi ci sarà in sua vece. "Il ruolo di Dawson, solitamente interpretato da James Van Der Beek... Sarà interpretato da Lin-Manuel Miranda. Non riesco a credere di aver appena dovuto scriverlo. Per favore, godete tutti dell'amore in quella stanza. Illumina un po' la mia famiglia. Sarò raggiante e lo riceverò da lontano, in un letto ad Austin. E grazie Lin Manuel. Eri un eroe per i miei figli prima... Ora sei un semidio".