James Van Der Beek costretto a saltare la reunion di "Dawson’s Creek"

James Van Der Beek non sarà presente alla reunion del cast di "Dawson's Creek", prevista per il 22 settembre al Richard Rodgers Theatre di New York. "Nonostante ogni sforzo... Non potrò essere lì e ringraziare ogni anima del teatro per essersi mostrata per me, e contro il cancro, quando ne avevo più bisogno", ha scritto l'attore sui social.
Si tratta di una serata benefica a sostegno dell'associazione F Cancer, su un tema che tocca da vicino Van Der Beek. L'attore circa un anno fa aveva infatti annunciato di aver lottato contro il cancro al colon-retto e di aver imparato a convivere con la sua situazione, tra alti e bassi. Durante l'evento Katie Holmes (Joey), Joshua Jackson (Pacey) e Michelle Williams (Jen), insieme ad altri membri del cast, leggeranno dal vivo lo script della puntata pilota di "Dawson's Creek". A interpretare Dawson ci sarà il collega Lin-Manuel Miranda.
"Questa è la serata che aspettavo con ansia da quando il mio angelo Michelle Williams ha detto che l'avrebbe messa insieme, nel lontano gennaio... Quindi potete immaginare quanto fossi devastato quando due virus intestinali hanno cospirato per mettermi fuori combattimento e tenermi a terra nel peggior momento possibile", ha scritto sui suoi profili social. "Nonostante ogni sforzo... Non potrò essere lì. Non potrò salire su quel palco e ringraziare ogni anima del teatro per essersi mostrata per me, e contro il cancro, quando ne avevo più bisogno".
"Ho però un sostituto, un sostituto ridicolmente troppo qualificato che sarebbe stato il numero 1 nella mia lista dei desideri (se avessi mai sognato che sarebbe stato disponibile). Qualcuno che i miei figli prenderebbero sicuramente in considerazione per un mio "aggiornamento" ... Inoltre, sa già come arrivare a teatro. Quindi è conveniente", ha proseguito poi annunciano chi ci sarà in sua vece. "Il ruolo di Dawson, solitamente interpretato da James Van Der Beek... Sarà interpretato da Lin-Manuel Miranda. Non riesco a credere di aver appena dovuto scriverlo. Per favore, godete tutti dell'amore in quella stanza. Illumina un po' la mia famiglia. Sarò raggiante e lo riceverò da lontano, in un letto ad Austin. E grazie Lin Manuel. Eri un eroe per i miei figli prima... Ora sei un semidio".
