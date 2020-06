Nuovo dramma per James Van Der Beek di "Dawson’s Creek": la moglie ha abortito per la quinta volta

Solo a novembre 2019, James Van Der Beek aveva annunciato l’aborto di sua moglie Kimberly Brook . Il dolore fu comprensibilmente devastante. Ora la famiglia della star di "Dawson's Creek" è stata di nuovo segnata da questo dramma. A confessare il quinto aborto spontaneo della moglie è stato proprio l'attore, in un lungo messaggio su Instagram in cui ha parlato di "un'altra notte straziante". La coppia ha già avuto cinque figli nati tra il 2010 e il 2018: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia e Gwendolyn.

Van Der Beek ha parlato con schiettezza e rassegnazione ai suoi fan su Instagram, Sebbene sia grato ai medici che si sono presi cura della moglie, l’attore ha ammesso di aver provato un senso di impotenza molto forte, per aiutare la donna che ama. “C’è negazione, shock, intorpidimento, rabbia. E non ci sono parole per alleviare quel dolore”, continua James nel suo lungo messaggio. Ora l’interprete di Dawson Leery è certo di una sola cosa: "Dobbiamo prenderci più cura l'uno dell'altro. Il mondo sta soffrendo in questo momento. E a tutte le famiglie che hanno attraversato questo vorrei solo dire che non sono sole".

Il volto più celebre delle serie teen americane, dopo un matrimonio fallito con l'attrice Heather Ann McCombe. ha sposato nel 2010 Kimberly Brook con una cerimonia ebraica in Israele. Con lei l'amore non si è mai sopito.