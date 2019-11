James Van Der Beek annuncia che sua moglie Kimberly ha abortito: "La piccola anima che aspettavamo ha preso una scorciatoia..."

Così ha scritto in un lungo e commovente post su Instagram Van Der Beek, l'indimenticato Dawson Leery nella serie televisiva "Dawson's Creek", accanto ad uno scatto della moglie Kimberly abbracciata teneramente ad una delle figlie: "Non sai mai perché accadano queste cose. È quello che ho detto ai miei figli. Tutto quello che sai è che ti avvicina...".

L'attore ha dato il triste annuncio anche durante le semifinali di "Dancing with tha Stars", a cui sta partecipando: "Mia moglie Kimberly e io abbiamo attraversato il peggior incubo di ogni genitore in attesa. Abbiamo perso il nostro bambino...", poi ha continuato dicendo: "Non pensavo davvero che avrei ballato stasera. Ma Kimberly dal letto d'ospedale mi ha incoraggiato a farlo. Kimberly, ti amo". Van Der Beek ha poi spiegato come la triste perdita è ciò che lo ha ispirato a scegliere la canzone su cui ha ballato: "Take Me to Church" di Hozier. "Quella canzone ha assunto un significato completamente nuovo per me questa settimana. Quando le parole falliscono, canti. Quando non ci sono parole, balli", ha concluso.