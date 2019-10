James Van Der Beek ancora papà: sesto figlio in arrivo per l’attore di "Dawson’s Creek"

Nell'annunciare il lieto evento, l'attore ha pubblicato una foto della sua numerosa famiglia, rivelando anche che la moglie ha subito di recente un aborto spontaneo. "E' qualcosa di cui le persone parlano raramente e spesso in segreto. Ma non bisogna vergognarsene, trovare il tempo e spazio per il dolore. Abbiamo deciso di metterci nuovamente in gioco", ha scritto. E ha poi concluso: "Fortunatamente, per noi, questa volta, siamo usciti con lacrime di gioia".

Dopo un matrimonio fallito con l'attrice Heather Ann McComb, Van Der Beek ha sposato nel 2010 Kimberly Brook. Da allora, hanno avuto Olivia (2010), Joshua (2012), Annabel (2014), Emilia (2016), Gwendolyn (2018).