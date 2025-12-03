"Escort Boys", trama e cast della serie disponibile su Mediaset Infinity

Tutti gli episodi della prima stagione potranno essere visti sulla piattaforma di streaming, gratis e on demand
La serie francese "Escort Boys" è tra le principali novità entrate a dicembre nel catalogo della piattaforma streaming Mediaset Infinity. Tutti gli episodi della prima stagione saranno infatti disponibili, in esclusiva gratis e on demand, a partire dal 5 dicembre.
Il dramedy diretto da Ruben Alves punta i riflettori su un gruppo di apicoltori chiamati ad affrontare il tema della perdita e del riscatto. Nella zona francese della Camargue, i quattro amici Zack, Mathias, Ludo e Ben si impegnano per salvare l'attività di famiglia di quest'ultimo dopo la morte del padre.
I debiti accumulati nel tempo sembrano presagire la chiusura definitiva dell'azienda, ma la tenacia dei giovani li condurrà verso una soluzione alternativa. Arriveranno infatti a vendere il proprio corpo mettendo in piedi un servizio di escort maschili, arrivando a scoprire fragilità interiori e nuove consapevolezze.
Nella serie "Escort Boys", Benjamin "Ben" Belfort è interpretato dal francese Guillaume Labbé, già noto per aver preso parte a pellicole come "AAA genero cercasi" e "Amanti & tradimenti". Thibaut Evrard veste i panni dell'amico Ludo Fabre, Corentin Fila è Zakaria "Zak" Caron, mentre Simon Ehrlacher presta il volto a Mathias Sarda.
Nel cast troviamo anche la promettente Marysole Fertard veste i panni di Charlotte "Charly" Belfort, sorella di Ben, mentre l'affermata attrice e sceneggiatrice Nadia Roz è Nora Fabre, la moglie di Ludo.
Tra gli ospiti della prima stagione compare anche Amanda Lear.