"Escort Boys", trama e cast della serie disponibile su Mediaset Infinity

Nella serie "Escort Boys", Benjamin "Ben" Belfort è interpretato dal francese Guillaume Labbé, già noto per aver preso parte a pellicole come "AAA genero cercasi" e "Amanti & tradimenti". Thibaut Evrard veste i panni dell'amico Ludo Fabre, Corentin Fila è Zakaria "Zak" Caron, mentre Simon Ehrlacher presta il volto a Mathias Sarda.

Nel cast troviamo anche la promettente Marysole Fertard veste i panni di Charlotte "Charly" Belfort, sorella di Ben, mentre l'affermata attrice e sceneggiatrice Nadia Roz è Nora Fabre, la moglie di Ludo.

Tra gli ospiti della prima stagione compare anche Amanda Lear.