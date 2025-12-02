Da "Amici" a "Caduta libera": Isobel Kinnear affiancherà Max Giusti nel quiz di Canale 5

Nel corso della sua esperienza nella scuola di "Amici", Isobel ha conosciuto anche l'amore. La ballerina, infatti, ha vissuto un'intensa storia con il cantante Cricca. A "Verissimo", la ragazza aveva ammesso che nonostante alcuni momenti di difficoltà la coppia era riuscita a ritrovarsi, grazie all'aiuto della madre di lei: "Ci ha fatto fare il il primo passo". Anche Cricca aveva confermato questa versione: "Ho iniziato a parlare con la mamma di Isobel su Instagram, ho pensato che magari poteva mettere una buona parola per me con la figlia e così è stato, le sono piaciuto. Di lì a poco ci abbiamo riprovato. Oggi Isobel è la mia musa", ha concluso il cantante Cricca. Tuttavia, pochi mesi dopo, da Cricca era arrivata la conferma della rottura, durante un viaggio affrontato in solitaria dal cantante: "Se volete sapere come sto, perché sono venuto qui o cosa sia successo credo sia il caso di chiederlo direttamente a me. Senza rischiare di mal interpretare le mie parole e senza aggiungere le proprie di interpretazioni. Non so perché son partito, ma so che ne avevo bisogno. Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male. Non so se riuscirò a reggere il mondo della musica e della fama, ma so che lo amo. Non so… Ma so che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere".