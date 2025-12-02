Da "Amici" a "Caduta libera": Isobel Kinnear affiancherà Max Giusti nel quiz di Canale 5

L'ex ballerina del talent show cambierà veste dopo aver lasciato il ruolo da professionista nella scuola di Maria De Filippi
© Da video
"Caduta Libera" torna con la conduzione di Max Giusti su Canale 5 da domenica 7 dicembre, ogni giorno alle 18.45, con una grande novità. Con il presentatore, infatti, ci sarà Isobel Fetiye Kinnear, ballerina finalista del talent "Amici" nel 2023. Attualmente tra le professioniste del talent show di Maria De Filippi, Isobel affiancherà Giusti in un ruolo inedito, mai visto prima nelle edizioni passate condotte da Gerry Scotti, oggi al timone de "La ruota della fortuna".
Austrialiana, 19 anni, Isobel Kinnear è conosciuta per aver partecipato al talent di Canale 5, arrivando fino in finale e vincendo il premio TIM. Per entrare nella scuola di Maria De Filippi ha fatto per tre anni consecutivi il provino. La sua è stata una strada piena di sacrifici, come aveva raccontato in un'intervista a "Verissimo" subito dopo la sua partecipazione al programma: "Per amore della danza facevo tre ore al giorno in auto fino a Sidney", aveva raccontato la ballerina. In quell'occasione, anche la madre Belinda aveva parlato della determinazione della ragazza: "Lei è rimasta sempre focalizzata sul suo obiettivo, ha trasformato il suo sogno in realtà. Per studiare danza ha rinunciato a tutto, dalle feste al divertimento allo shopping, sono orgogliosa di lei".
Nel corso della sua esperienza nella scuola di "Amici", Isobel ha conosciuto anche l'amore. La ballerina, infatti, ha vissuto un'intensa storia con il cantante Cricca. A "Verissimo", la ragazza aveva ammesso che nonostante alcuni momenti di difficoltà la coppia era riuscita a ritrovarsi, grazie all'aiuto della madre di lei: "Ci ha fatto fare il il primo passo". Anche Cricca aveva confermato questa versione: "Ho iniziato a parlare con la mamma di Isobel su Instagram, ho pensato che magari poteva mettere una buona parola per me con la figlia e così è stato, le sono piaciuto. Di lì a poco ci abbiamo riprovato. Oggi Isobel è la mia musa", ha concluso il cantante Cricca. Tuttavia, pochi mesi dopo, da Cricca era arrivata la conferma della rottura, durante un viaggio affrontato in solitaria dal cantante: "Se volete sapere come sto, perché sono venuto qui o cosa sia successo credo sia il caso di chiederlo direttamente a me. Senza rischiare di mal interpretare le mie parole e senza aggiungere le proprie di interpretazioni. Non so perché son partito, ma so che ne avevo bisogno. Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male. Non so se riuscirò a reggere il mondo della musica e della fama, ma so che lo amo. Non so… Ma so che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere".