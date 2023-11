"Amici", Isobel e Cricca: "Finalmente siamo felici insieme"

In collegamento con "Verissimo", Isobel Kinnear e Giovanni Cricca, la coppia nata tra i banchi di scuola di "Amici" racconta la loro storia d'amore: "Finalmente siamo felici, è bellissimo stare qui insieme, chi l'avrebbe mai detto!". L'ex allieva del talent di Maria De Filippi che quest'anno è tornata nella scuola come ballerina professionista, ha poi confidato a Silvia Toffanin: "Mi sembra di vivere un sogno, sono qui ogni giorno e tra poco festeggio il mio primo anno in Italia".

"E' grazie a Cricca se so cos'è l'amore. Anche quando non stavamo insieme lui c'era sempre per me. E' stata la mia mamma a fare il primo passo tra noi", ha raccontato commossa la ballerina Isobel.

"Ho iniziato a parlare con la mamma di Isobel su Instagram, ho pensato che magari poteva mettere una buona parola per me con la figlia e così è stato, le sono piaciuto. Di lì a poco ci abbiamo riprovato. Oggi Isobel è la mia musa", ha concluso il cantante Cricca.