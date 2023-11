Nazan Kesal, la Sevda di "Terra Amara": "Amo il mio personaggio ma non mi somiglia, è triste"

Ospite a "Verissimo" l'attrice Nazan Kesal racconta il legame col personaggio di Sevda che interpreta in "Terra Amara", la soap opera turca che da domenica 5 novembre sbarca in prima serata su Canale 5. "Sono molto affezionata al mio personaggio, ma non mi somiglia per niente. La prima volta che mi hanno offerto questo ruolo non ho esitato, ho accettato subito, avevo dei pregiudizi sul suo carattere e volevo togliermeli dalla testa".

Nazan Kesal ha poi raccontato le differenze tra lei e Sevda: "È una donna triste che ha sofferto molto. Io non lo sono anche se in questo periodo la mia tristezza è dovuta a ciò che succede nel mondo, ci sono persone che sembrano non avere cuore, ci sono le guerre, c'è la fame, stiamo scrivendo pagine tristi della nostra storia e molti esseri umani piangono ogni giorno. Credo che tra poco tutti noi ne pagheremo le conseguenze", ha concluso l'attrice riferendosi alla guerra in Medio Oriente.