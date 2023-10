Un assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap in onda su Canale 5

"Terra Amara" racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. "Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10.

"Terra amara", le trame della settimana dal 5 all'11 novembre

Fikret è costretto a confessare a Mujgan di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman.



Nel frattempo, sul giornale appare un articolo che mostra Demir e Zuleyha più uniti che mai, decisi a sviluppare non solo la loro azienda, ma anche l'intera Cukurova. Demir e Zuleyha vivono per la prima volta da coppia innamorata. Lui, dopo essersi scusato del modo in cui l'aveva costretta a sposarlo, le chiede di nuovo la mano.

Intanto, Demir torna a casa coperto di sangue e racconta a Zuleyha di essersi scontrato con il vetraio per difendere Sevda. Infine, Demir capisce che Fikret è l'autore del fallito attentato ai danni dell'azienda e dei manifesti che stanno minando la reputazione degli Yaman.