Selin Yeninc, la Sanyie di "Terra Amara": "Quando mi hanno offerto il ruolo avevo da poco perso mia nonna"

Per la prima volta ospite a "Verissimo" l'attrice della soap opera turca da domenica 5 novembre in prima serata su Canale 5 si racconta: "Quando si parte da zero si capisce meglio il valore di quello che si raggiunge"

Ospite per la prima volta a "Verissimo" l'attrice Selin Yenic racconta il legame col personaggio di Sanyie in "Terra Amara", la popolar soap opera turca che da domenica 5 novembre sbarca in prima serata su Canale 5: "Quando mi hanno offerto il ruolo avevo appena perso da poco mia nonna" ricorda l'attrice orginaria di Izmir: "Il regista ha ascoltato i racconti che mi legava a mia nonna e ne ha preso spunto per costruire il personaggio di Sanyie".

Selin Yenic ha poi svelato la difficoltà di girare una scena cult della serie quando Sanyie assiste alla morte della madre di Uzum e pochi istanti dopo è costretta a dare la notizia proprio alla bambina accompagnata in ospedale da Gaffur. "Abbiamo recitato quella parte con grande fatica, piangevamo tutti in continuazione ma siamo rimasti professionali", dice Yenic "Dobbiamo essere d'esempio per i giovani, abbiamo una grande responsabilità". L'attrice turca ha ripercorso gli inizi della sua carriera quando per mantenere i corsi di recitazione svolgeva vari lavori come artista di strada e clown: "Quando si parte da zero si capisce meglio il valore di quello che si raggiunge", spiega.