Raid di Israele colpisce ambulanze, 15 morti: "A bordo c'erano armi di Hamas"| Netanyahu a Hezbollah: "L'escalation vi costerà cara, no alla tregua umanitaria"

Prosegue la guerra in Medio Oriente.

Hamas denuncia bombe israeliane nei pressi dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City: "Colpito un convoglio di ambulanze, quindici i morti". Per l'esercito di Israele, "era una cellula di Hamas con a bordo armi". Il leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah, parla in diretta tv al popolo libanese e musulmano, affermando che le vittime di Gaza sono "tutti martiri". Immediata la replica di Netanyahu: "L'escalation vi costerà cara". Il premier israeliano ribadisce poi il no a una tregua umanitaria chiesta anche dagli Usa. "Non accetteremo una pausa umanitaria fino a quando gli ostaggi siano stati restituiti", spiega. Secondo il portavoce militare israeliano, Hamas disponeva di una postazione militare attiva all'interno del campo profughi di Jabalya. Tajani annuncia che altri sette italo-israeliani sono stati evacuati dalla Striscia, mentre la piccola Minerva e la mamma sono arrivate a Fiumicino.