Il viaggio prolungato in Africa "Oggi ho salutato mamma che tra un paio di giorni rientra in Italia - ha scritto sui social Cricca - Sarei dovuto rientrare anch'io ma non sono ancora pronto e penso di non avere ancora lavorato abbastanza su di me. Quindi ho cambiato il volo e resterò ancora qui in Togo per un po'. Sto bene! Sono partito senza alcuna aspettativa, con la voglia di scoprire il mondo e ritrovare me stesso".

Il bisogno di staccare la spina Il cantante lancia una stoccatina la web e sottolinea di aver bisogno davvero di staccare la spina: "Mi fa sorridere quando invece leggo gli articoli che son stati fatti in questi giorni. Bellissimi i titoli 'Cricca allarma i fan', 'lo sfogo amaro e la crisi della lovestory…', 'cricca entra in crisi...', sicuramente sarà servito ad attirare più lettori e io sono solo che contento se si parla di me. Ma se una persona riconosce di aver un bisogno di staccare la spina, si mostra per quello che è (fragile) dovrebbe essere una cosa buona, vuol dire che sono vivo. E che vivo. Succede a tutti di avere momenti no, e la vita che mi sono scelto probabilmente non era quella che mi aspettavo. Ma non c’è nessun bisogno di esagerare le cose o di arrivare a conclusioni da soli".