A GENNAIO

"Striscia la notizia" torna con cinque puntate speciali in prima serata su Canale 5

Mediaset annuncia la partenza del tg satirico nella nuova prestigiosa posizione di palinsesto: alla guida Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

27 Nov 2025 - 14:14
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Torna "Striscia la Notizia". Il tg satirico di Antonio Ricci andrà in onda a gennaio con cinque puntate speciali in prima serata su Canale 5. Dietro il bancone ci sarà la coppia più rodata e simbolica del programma, quella composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Per il programma si tratta della prima volta in prime time, un'importante evoluzione voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci. La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37esimo anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di "Striscia la Notizia" uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana.

