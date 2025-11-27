"Striscia la notizia" torna con cinque puntate speciali in prima serata su Canale 5

Mediaset annuncia la partenza del tg satirico nella nuova prestigiosa posizione di palinsesto: alla guida Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti
© Ufficio Stampa Mediaset
Torna "Striscia la Notizia". Il tg satirico di Antonio Ricci andrà in onda a gennaio con cinque puntate speciali in prima serata su Canale 5. Dietro il bancone ci sarà la coppia più rodata e simbolica del programma, quella composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.
Per il programma si tratta della prima volta in prime time, un'importante evoluzione voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci. La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37esimo anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di "Striscia la Notizia" uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana.