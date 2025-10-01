Il Gabibbo compie 35 anni, le curiosità sul pupazzo cult

"Fu fu dance", "Caramelle", "Bimba Bum", "Fritto misto", "Cun a cua", "Balla che ti pass", "Algoritmo ritmo" e "Veleno e veline" sono alcune delle canzoni che ha realizzato il Gabibbo. La sua prima hit, "Ti spacco la faccia, del 1990, arrivò addirittura in cima alle classifiche italiane.