Enzo Iacchetti furioso con l'israeliano Eyal Mizrahi: "Str..., vengo giù e ti prendo a pugni"

Momenti di alta tensione a "È sempre Cartabianca", il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4. Nella puntata di martedì è andato in scena un violento scontro tra Enzo Iacchetti e il presidente della Federazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi. Al centro del dibattito l'intervento israeliano a Gaza. Iacchetti è intervenuto affermando con forza la sua condanna delle azioni dell'esercito israeliano nella Striscia, dicendo tra le altre cose che su questa cosa "non ci può essere contraddittorio, non è una guerra, nessuno deve contraddire la verità che stiamo vedendo da mesi". A queste affermazioni Mizrahi ha risposto serafico dando a Iacchetti del fascista. E l'attore ha perso le staffe. "Cosa hai detto str...? Vengo giù e ti prendo a pugni" ha minacciato, mentre Bianca Berlinguer provava a riportare la calma.