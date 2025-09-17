Enzo Iacchetti furioso con l'israeliano Eyal Mizrahi: "Str..., vengo giù e ti prendo a pugni"

Ospite di "È sempre Cartabianca", condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, l'attore ha reagito in maniera furibonda quando si è sentito dare del fascista
© Da video
Momenti di alta tensione a "È sempre Cartabianca", il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4. Nella puntata di martedì è andato in scena un violento scontro tra Enzo Iacchetti e il presidente della Federazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi. Al centro del dibattito l'intervento israeliano a Gaza. Iacchetti è intervenuto affermando con forza la sua condanna delle azioni dell'esercito israeliano nella Striscia, dicendo tra le altre cose che su questa cosa "non ci può essere contraddittorio, non è una guerra, nessuno deve contraddire la verità che stiamo vedendo da mesi". A queste affermazioni Mizrahi ha risposto serafico dando a Iacchetti del fascista. E l'attore ha perso le staffe. "Cosa hai detto str...? Vengo giù e ti prendo a pugni" ha minacciato, mentre Bianca Berlinguer provava a riportare la calma.
Il confronto si era già accesso prima, quando Iacchetti aveva minacciato di andarsene di fronte alle affermazioni di Mizrahi. "Dovevi dirmi che c'era una persona priva di ragionamento, non voglio ascoltare queste stronz..e, mi alzo e me ne vado - aveva detto l'attore rivolto alla conduttrice -. Come si fa a sostenere che gli israeliani non sono responsabili di quanto sta accadendo, quando sono già morte quasi 70mila persone e 20mila bambini?". Sullo sfondo anche Mauro Corona sembra dar man forte a Iacchetti ("Mandatelo via"). Poi la rissa degenera quando Mizrahi accusa Iacchetti di essere un fascista perché non lascia parlare gli altri.
Commenti (0)