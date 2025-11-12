Tra i pezzi che i fan avranno la possibilità di comprare c'è l'abito indossato nell'episodio pilota della serie cult
Jmes Van Der Beek sta mettendo all'asta alcuni dei suoi più cari ricordi di Dawson's Creek per contribuire a pagare le costose cure a cui si deve sottoporre a causa del cancro al colon allo stadio 3, che gli è stato diagnosticato lo scorso anno. L'attore, 48 anni, ha interpretato il celebre Dawson Leery nell'amato teen drama, andato in onda dal 1998 al 2003.Van Der Beek ha ammesso di provare nostalgia per la separazione dagli oggetti, ma ha aggiunto che, visti i recenti "colpi di scena inaspettati" nella sua vita, è il momento giusto per farlo.
Tra i pezzi che i fan avranno la possibilità di avere c'è l'abito indossato nell'episodio pilota, che secondo People dovrebbe essere venduto per una cifra fino a 4.000 dollari. All'asta andrà anche la collana che Dawson ha regalato a Joey Potter (interpretata da Katie Holmes ) per il ballo di fine anno, la cui stima di vendita si aggira tra i 26.400 e i 52.800 dollari.
Sono in vendita anche le scarpe da calcio e il cappello dei West Caana Coyotes, usati nel suo classico film del 1999 Varsity Blues.
L'attore venderà gli oggetti attraverso il sito d'asta Propstore durante la Winter Entertainment Memorabilia Live Auction, che si terrà dal 5 al 7 dicembre. "Ho conservato questi tesori per anni, aspettando il momento giusto per farne qualcosa, e con tutti gli imprevisti e i colpi di scena che la vita mi ha presentato di recente, è chiaro che è arrivato il momento", ha raccontato Van Der Beeck e ha aggiunto: "Sebbene mi senta un po' nostalgico mentre mi separo da questi oggetti, è bello poterli offrire tramite l'asta di Propstore per condividerli con coloro che hanno sostenuto il mio lavoro nel corso degli anni."
Tutto il ricavato andrà a Van Der Beek per aiutarlo a coprire le spese delle sue cure contro il cancro.