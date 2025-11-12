L'attore venderà gli oggetti attraverso il sito d'asta Propstore durante la Winter Entertainment Memorabilia Live Auction, che si terrà dal 5 al 7 dicembre. "Ho conservato questi tesori per anni, aspettando il momento giusto per farne qualcosa, e con tutti gli imprevisti e i colpi di scena che la vita mi ha presentato di recente, è chiaro che è arrivato il momento", ha raccontato Van Der Beeck e ha aggiunto: "Sebbene mi senta un po' nostalgico mentre mi separo da questi oggetti, è bello poterli offrire tramite l'asta di Propstore per condividerli con coloro che hanno sostenuto il mio lavoro nel corso degli anni."

Tutto il ricavato andrà a Van Der Beek per aiutarlo a coprire le spese delle sue cure contro il cancro.