James Van Der Beek, i ricordi di chi lo ha conosciuto sul set di "Dawson's Creek"
Dalla mamma sullo schermo ai co-protagonisti della serie cult, tutti lo ricordano come un uomo di talento ma anche dal grande cuore
© Getty
Il ricordo più toccante arriva da chi, nella serie interpretava la sua mamma. Mary-Margaret Humes, storica interprete di Gail Leery in Dawson's Creek, ha voluto salutare James Van Der Beek, scomparso nelle ultime ore all'età di 48 anni, con parole cariche di affetto profondo.
"James, mio grazioso guerriero, hai combattuto una dura battaglia contro ogni previsione con una forza e una dignità così silenziose. Ti amerò e ammirerò sempre per questo. Le nostre ultime conversazioni, solo pochi giorni fa, rimarranno per sempre custodite con cura nel mio cuore".
Un messaggio intimo che Mary ha voluto condividere sui social: parole che raccontano non solo il legame professionale tra i due ma anche quello umano nato sul set delle serie cult.
Commosse anche le parole di Busy Phillips, che nella serie ha interpretato il ruolo di Audrey Liddell, coinquilina di Joey all'università.
"Il mio cuore oggi soffre profondamente per tutti noi. Per ogni persona che ha conosciuto James e lo ha amato, soprattutto per la sua incredibile moglie Kimberly e per i loro sei meravigliosi figli"- ha scritto Phillips su Instagram.
L'attrice ha definito l'ex collega "una persona unica, una su un miliardo" sottolineando quanto la sua scomparsa lasci un vuoto profondo destinato a non essere colmato.
Gli altri ricordi
Ricordi intensi ed emozionanti arrivano in queste ore anche da altri volti noti della tv americana, alcuni dei quali hanno lavorato con James negli anni passati.
Reese Witherspoon, che con l'attore scomparso aveva recitato nella serie prequel di Legally Blonde, si è detta "devastata" per la scomparsa di James e lo ha ricordato con affetto e stima.
La collega di vecchia data di James, Melissa Joan Hart ha invece ricordato con emozione il loro primo bacio sullo schermo in Clarissa Explains It All e lo ha descritto come "un talento e un padre devoto".
La scomparsa di James Van Der Beek lascia quindi un vuoto enorme non solo nel cuore dei fan della serie ma soprattutto di chi ha avuto l'opportunità di lavorare con lui e conoscerlo a fondo. I ricordi dei colleghi e degli amici ne testimoniano il talento, ma anche la sua grande dedizione alla famiglia e l'impegno costante in molteplici ambiti, inclusi quelli sociali.