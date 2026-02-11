Il tumore al colon di James Van Der Beek e l’importanza della prevenzione

Non c'è una sola causa. Alcuni fattori determinanti sono: una alimentazione ricca di grassi e povera di fibre, obesità, sedentarietà e fumo. Conta anche la predisposizione genetica e la familiarità e ad alcune malattie infiammatorie intestinali. In varie situazioni il cancro può formarsi da polipi che hanno subito una trasformazione maligna. Il rischio cresce con l'avanzare dell'età, in particolare tra i 60 e 75 anni, ma la soglia si sta abbassando. Inoltre, chi ha un parente di primo grado colpito o chi ha avuto gravi problemi intestinali (come ad esempio polipi) ha maggiori probabilità di ammalarsi e dovrebbe sottoporsi a controlli dedicati.