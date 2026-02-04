Giornata mondiale contro il cancro, 390mila nuove diagnosi in Italia in un anno

I tassi di sopravvivenza a cinque anni sono in costante crescita e l'Italia registra una mortalità oncologica inferiore alla media europea, in particolare per i tumori della mammella, del colon-retto e del polmone. Un risultato riconducibile sia all'efficacia dei trattamenti che all'impatto degli screening e della diagnosi precoce. Tuttavia, persistono forti disuguaglianze territoriali nell'accesso alla prevenzione.