Sanità, quasi 300mila italiani si sono recati all'estero per curarsi

Tempi di attesa elevati nel pubblico e costi proibitivi nel privato. Sono questi i motivi principali che spingono una parte crescente della popolazione a cercare alternative estere alle strutture italiane: un paradosso, se si pensa alle eccellenze medico-sanitarie del nostro paese riconosciute a livello internazionale. Nonostante ciò, in molti parlano di "sanità a due velocità": le tecniche più avanzate (e a volte più efficienti) sono spesso riservate a pazienti con disponibilità economiche importanti e che, in virtù di tale status, possono anche permettersi di prenotare dall'oggi al domani un'operazione o anche solamente una visita in centri privati; al cittadino comune, invece, "restano" procedure e strumenti più tradizionali. Tale disparità sarebbe motivata non solo da motivi organizzativi legati alla minore affluenza nella prima tipologia di strutture, ma anche nella volontà di quest'ultime di sperimentare nuove tecnologie.