Sanità, l'allarme di Cittadinanzattiva: "Fino a 360 giorni di attesa per una tac"

Liste d'attesa, carenza di personale e disomogeneità territoriale mettono ancora a rischio l'effettività del diritto alla salute. È quanto risulta da due Rapporti presentati da Cittadinanzattiva. Dall'analisi sul 2024 di oltre 16mila segnalazioni dei cittadini, emerge che il 47,8% riguarda difficoltà di accesso alle prestazioni, soprattutto per le liste d'attesa: fino a 360 giorni per una tac, 720 per una colonscopia e 500 giorni per le prime visite specialistiche. Secondo un'elaborazione su dati Agenas 2025, però, nella fascia di priorità urgente la colonscopia supera, per 1 paziente su 4, i 105 giorni rispetto al limite delle 72 ore.