Italiani campioni di longevità con 84,1 anni di aspettativa di vita, record in Europa

Quanto al consumo di alcol "è complessivamente modesto, sebbene il consumo episodico eccessivo colpisca 10% degli adulti e un giovane italiano su sei". Nel 2023, la spesa sanitaria dell'Italia è stata pari all'8,4% del Pil, al di sotto delle medie Ue. "Mentre la densità di medici è tra le più elevate dell'Ue, il sistema sanitario si trova ad affrontare carenze infermieristiche dovute alla formazione limitata e a retribuzioni non competitive. Tra disincentivi strutturali e una forza lavoro che invecchia, la medicina generalista è in contrazione, con le regioni settentrionali che registrano le carenze di capacità più acute".



Quindi l'allarme sui tempi della Sanità. "Le lunghe liste d'attesa rappresentano il principale ostacolo del sistema sanitario italiano", avverte l'Ocse. Un problema "che ha costretto oltre il 7% della popolazione a rinunciare alle cure mediche necessarie nel 2023". "A questo va aggiunta una "copertura pubblica relativamente bassa per i servizi ambulatoriali e odontoiatrici, che spesso porta i pazienti a pagare di tasca propria per un accesso più rapido ai servizi privati". Secondo gli autori del documento, questo "crea forti disparità: nel 2024, gli adulti a rischio di povertà avevano una probabilità 2,5 volte maggiore di avere bisogni di assistenza medica insoddisfatti rispetto alla popolazione generale".