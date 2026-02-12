James Van Der Beek, la raccolta fondi per aiutare la sua famiglia supera il milione di dollari

Diventato famoso alla fine degli anni Novanta insieme a Michelle Williams e Katie Holmes, Van Der Beek aveva saputo reinventarsi nel tempo, senza mai perdere il legame con il pubblico. Dopo la sua scomparsa sono arrivati messaggi pieni di commozione da colleghi e amici. Katie Holmes ha ricordato le risate e le lunghe conversazioni condivise sul set, ma soprattutto la dedizione con cui aveva costruito la sua famiglia. Un’amica di famiglia, Stacy Keibler, ha parlato degli ultimi giorni trascorsi accanto a lui: momenti intensi, fatti di silenzi, mani strette e tramonti guardati insieme.