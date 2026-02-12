James Van Der Beek, la raccolta fondi per aiutare la sua famiglia supera il milione di dollari

James Van Der Beek, morto a 48 anni l'attore di "Dawson's Creek"
Dopo la morte dell’attore di “Dawson’s Creek”, amici e fan si mobilitano per sostenere la moglie Kimberly e i sei figli
La morte di James Van Der Beek, scomparso a 48 anni dopo una lunga lotta contro un tumore al colon-retto, ha colpito profondamente chi è cresciuto con "Dawson’s Creek" e non solo. Per molti non era solo un attore, ma il volto di un’epoca, il ragazzo sensibile di Capeside che ha accompagnato l’adolescenza di un’intera generazione.
Accanto al dolore, però, è arrivata subito una grande ondata di affetto concreto. In meno di 24 ore, una raccolta fondi organizzata dagli amici di famiglia ha superato il milione di dollari. L’obiettivo è sostenere la moglie, Kimberly Brook, e i loro sei figli, aiutandoli a mantenere la casa e ad affrontare le spese accumulate durante gli anni di cure.
L’iniziativa è partita poco dopo l’annuncio ufficiale della morte, condiviso da Kimberly sui social insieme al link alla pagina GoFundMe creata dagli amici più stretti. All’inizio si puntava a raccogliere 250 mila dollari, ma la risposta è stata immediata e travolgente. In poche ore la cifra è salita oltre il milione, fino a superare 1,3 milioni di dollari grazie alle donazioni di più di 22 mila persone.
Nel messaggio che accompagna la raccolta si racconta quanto gli ultimi due anni siano stati difficili anche dal punto di vista economico. Le donazioni serviranno a coprire le spese essenziali, a garantire stabilità ai bambini e a permettere a Kimberly di restare nella casa dove i figli - Olivia, 15 anni, il piccolo Jeremiah, 4, e gli altri quattro fratelli - sono cresciuti. "Il sostegno della comunità farà davvero la differenza", si legge. E quella comunità ha risposto con un affetto tangibile.
Diventato famoso alla fine degli anni Novanta insieme a Michelle Williams e Katie Holmes, Van Der Beek aveva saputo reinventarsi nel tempo, senza mai perdere il legame con il pubblico. Dopo la sua scomparsa sono arrivati messaggi pieni di commozione da colleghi e amici. Katie Holmes ha ricordato le risate e le lunghe conversazioni condivise sul set, ma soprattutto la dedizione con cui aveva costruito la sua famiglia. Un’amica di famiglia, Stacy Keibler, ha parlato degli ultimi giorni trascorsi accanto a lui: momenti intensi, fatti di silenzi, mani strette e tramonti guardati insieme.
Fino a poche settimane fa, in un’intervista, l’attore parlava con grande lucidità della malattia e dell’importanza di essere sincero con i figli: "Sanno quando non stai bene. Vogliono la verità", aveva detto.
Oggi quella verità lascia spazio al ricordo. E mentre il vuoto che ha lasciato è profondo, la solidarietà di queste ore racconta qualcosa di importante: James Van Der Beek non era amato solo per i suoi ruoli, ma per la persona che era e per i legami che aveva saputo creare, ben oltre lo schermo.
