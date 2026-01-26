Dawson's Creek, in vendita la casa che ha segnato un’epoca televisiva

© sito ufficiale
Una delle residenze più iconiche della tv americana degli anni ’90 è ufficialmente sul mercato al prezzo di 3,25 milioni di dollari
Una delle residenze più iconiche della tv americana degli anni ’90, Dawson's Creek, è ufficialmente sul mercato: la casa che ha fatto da sfondo alle vicende di Dawson Leery e dei suoi amici nella serie cult è in vendita per 3,25 milioni di dollari (circa la stessa cifra in euro). La casa, simbolo di un’adolescenza sospesa tra sogni, amicizia e primo amore, è stata messa in vendita tramite l’agenzia immobiliare Coldwell Banker Sea Coast Advantage e rappresenta la prima volta che la proprietà viene ceduta dopo oltre 140 anni di appartenenza alla stessa famiglia.
Un pezzo di immaginario collettivo - Situata su Hewlett’s Creek, nei pressi di Wilmington, la dimora ha un ruolo centrale nella memoria dei fan della serie andata in onda dal 1998 al 2003: è qui che si riconosce il celebre portico bianco, la finestra dalla quale Joey Potter entrava nella stanza di Dawson e il pontile sull’acqua, sfondo di molti momenti chiave tra i protagonisti. Il fascino della casa, oltre alla sua fama, deriva anche dall’architettura storica e dalla posizione paesaggistica: la proprietà si estende su quasi 1,7 acri di terreno con accesso diretto al corso d’acqua, e le ampie finestre, la veranda scolpita nella luce del tramonto e l’intreccio tra interno ed esterno raccontano la Carolina del Nord come pochi altri luoghi televisivi.
Dentro la casa di Dawson - La villa è in vendita con Jill M Sabourin della Coldwell Banker Sea Coast Advantage a 3 milioni e 250mila dollari. Secondo i dettagli dell’annuncio, l’abitazione comprende: 4 camere da letto e 3,5 bagni distribuiti su oltre 230 metri quadri. Ampi spazi abitativi luminosi con grandi finestre. Una cucina in legno dal sapore rustico. Una veranda spaziosa e un pontile privato sul creek. Nonostante l’aspetto curato e l’intatto carattere storico, la casa viene venduta così com’è, lasciando potenziali acquirenti liberi di rinnovarla secondo i propri gusti.
Un pezzo di storia televisiva - Per i fan più nostalgici, la vendita arriva in un periodo di rinnovato interesse verso Dawson’s Creek: nel settembre 2025 il cast si è riunito per una lettura dal vivo del primo episodio a New York, evocando ricordi e sottolineando il forte legame emotivo che la serie ha mantenuto con il pubblico. La messa in vendita della casa di Dawson non è dunque solo un’occasione immobiliare: è un momento di riflessione sul valore culturale di un luogo che, per molti, ha rappresentato un capitolo importante dell’adolescenza e dell’immaginario collettivo televisivo.