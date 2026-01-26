Dawson's Creek, in vendita la casa che ha segnato un’epoca televisiva

Una delle residenze più iconiche della tv americana degli anni ’90, Dawson's Creek, è ufficialmente sul mercato: la casa che ha fatto da sfondo alle vicende di Dawson Leery e dei suoi amici nella serie cult è in vendita per 3,25 milioni di dollari (circa la stessa cifra in euro). La casa, simbolo di un’adolescenza sospesa tra sogni, amicizia e primo amore, è stata messa in vendita tramite l’agenzia immobiliare Coldwell Banker Sea Coast Advantage e rappresenta la prima volta che la proprietà viene ceduta dopo oltre 140 anni di appartenenza alla stessa famiglia.