È morto a 51 anni Obi Ndefo, l'attore che nella celebre serie tv "Dawson's Creek" interpretava Bodie Wells il cognato di Joey Potter, interpretato all'epoca da una giovanissima Katie Holmes. La sua morte è stata confermata dalla sorella Nkem Ndefo, che ne ha anche spiegato le cause in una serie di post "Obi Ndefo è venuto a mancare mercoledì mattina in un ospedale di Los Angeles. Il cuore di Obi non ha retto alla sua infinita battaglia contro l’ortoressia, un disturbo alimentare", ha scritto. "Come sua famiglia condividiamo questa notizia per portare attenzione all’eccessiva disciplina alimentare a cui porta l’ortoressia con la speranza che chi soffra di questa devastante malattia possa ricevere la compassione necessaria".