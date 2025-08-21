"Dawson's Creek", reunion a teatro a scopo benefico

Williamson, il creatore della serie, ha dichiarato: "Sono così entusiasta nel riunirmi con James, Michelle, Katie, Joshua e la nostra famiglia di Dawson's Creek per una serata così speciale. Dawson's Creek ha cambiato la mia vita. Quello che era iniziato come una storia personale su un giovane e i suoi amici che affrontavano le sfide della vita è diventato poi molto di più rispetto a quanto avessi mai sognato. Ha creato un fandom che resiste nel tempo. Sono così onorato nell'esserne una parte e di sostenere il nostro meraviglioso amico, James, mentre continuiamo a muoverci attraverso la vita e le sue tante sfide".