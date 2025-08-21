"Dawson's Creek", reunion a teatro a scopo benefico

L'evento contribuirà a raccogliere fondi per l'organizzazione F Cancer e per sostenere James Van Der Beek che lotta contro il cancro.
I protagonisti di "Dawson's Creek" saranno di nuovo insieme. E' stata infatti annunciata la reunion a teatro a scopo benefico: il 22 settembre le star saliranno sul palco a New York per leggere dal vivo lo script del pilot della serie cult. L'evento contribuirà a raccogliere fondi per l'organizzazione F Cancer e per sostenere James Van Der Beek che lotta contro il cancro.
L'appuntamento è negli spazi del Richard Rodgers Theatre di New York e i biglietti saranno in vendita da venerdì 22 agosto. Alla reunion saranno presenti James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe, e Busy Philipps.
James Van Der Beek ha rivelato nuovi dettagli sulla sua lotta contro il cancro colorettale in stadio 3, diagnosticato nell’agosto 2023. Durante un'intervista a Today l'ex protagonista di "Dawson's Creek" ha ammesso che combattere la malattia è un lavoro a tempo pieno. "Mi sento benissimo", ha detto. "Sono in viaggio. E' un processo. Probabilmente sarà un processo che durerà per il resto della mia vita", spiegando poi: "Ci sono così tanti alti e bassi e così tante incognite. Il cancro lo definirei un lavoro a tempo pieno".
Williamson, il creatore della serie, ha dichiarato: "Sono così entusiasta nel riunirmi con James, Michelle, Katie, Joshua e la nostra famiglia di Dawson's Creek per una serata così speciale. Dawson's Creek ha cambiato la mia vita. Quello che era iniziato come una storia personale su un giovane e i suoi amici che affrontavano le sfide della vita è diventato poi molto di più rispetto a quanto avessi mai sognato. Ha creato un fandom che resiste nel tempo. Sono così onorato nell'esserne una parte e di sostenere il nostro meraviglioso amico, James, mentre continuiamo a muoverci attraverso la vita e le sue tante sfide".
