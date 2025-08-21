Logo Tgcom24
Il 22 settembre a New York

"Dawson's Creek", reunion a teatro a scopo benefico

L'evento contribuirà a raccogliere fondi per l'organizzazione F Cancer e per sostenere James Van Der Beek che lotta contro il cancro.

21 Ago 2025 - 08:55
© Instagram

© Instagram

I protagonisti di "Dawson's Creek" saranno di nuovo insieme. E' stata infatti annunciata la reunion a teatro a scopo benefico: il 22 settembre le star saliranno sul palco a New York per leggere dal vivo lo script del pilot della serie cult. L'evento contribuirà a raccogliere fondi per l'organizzazione F Cancer e per sostenere James Van Der Beek che lotta contro il cancro.

La reunion

 L'appuntamento è negli spazi del Richard Rodgers Theatre di New York e i biglietti saranno in vendita da venerdì 22 agosto. Alla reunion saranno presenti James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe, e Busy Philipps.

La battaglia di James Van Der Beek

 James Van Der Beek ha rivelato nuovi dettagli sulla sua lotta contro il cancro colorettale in stadio 3, diagnosticato nell’agosto 2023. Durante un'intervista a Today l'ex protagonista di "Dawson's Creek" ha ammesso che combattere la malattia è un lavoro a tempo pieno. "Mi sento benissimo", ha detto. "Sono in viaggio. E' un processo. Probabilmente sarà un processo che durerà per il resto della mia vita", spiegando poi: "Ci sono così tanti alti e bassi e così tante incognite. Il cancro lo definirei un lavoro a tempo pieno".

Le parole del creatore della serie

 Williamson, il creatore della serie, ha dichiarato: "Sono così entusiasta nel riunirmi con James, Michelle, Katie, Joshua e la nostra famiglia di Dawson's Creek per una serata così speciale. Dawson's Creek ha cambiato la mia vita. Quello che era iniziato come una storia personale su un giovane e i suoi amici che affrontavano le sfide della vita è diventato poi molto di più rispetto a quanto avessi mai sognato. Ha creato un fandom che resiste nel tempo. Sono così onorato nell'esserne una parte e di sostenere il nostro meraviglioso amico, James, mentre continuiamo a muoverci attraverso la vita e le sue tante sfide".

Visualizza il post su Instagram
 

"Dawson's Creek", la reunion del cast per i 20 anni della serie

Sullo stesso tema