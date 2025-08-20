Logo Tgcom24
Michelle Williams dà il benvenuto al quarto figlio e ringrazia in tv la madre surrogata

L'attrice, 44enne, ha confermato l’arrivo di una bimba, la prima nata via gestazione per altri

20 Ago 2025 - 12:15
Michelle Williams © IPA

Michelle Williams © IPA

 Michelle Williams ha confermato la nascita della quarta figlia e ringraziato in tv, durante il talk show "Jimmy Kimmel Live!"  la madre surrogata: "Il miracolo della nostra bambina è merito di Christine (nome della madre, ndr). Forse stai guardando là fuori. Grazie, Christine". Si tratta del terzo bambino che l'attrice 44enne, quattro volte candidata all'Oscar, ha avuto dal marito, il regista teatrale Thomas Kail, 48 anni.  

Una grande famiglia

  La Williams e Kail sono infatti genitori del piccolo Hart, 5 anni, e di una bimba nata nel 2022. La primogenita, Matilda, che ha 18 anni, è nata invece dalla relazione della star di "Dawson's Creek" con il compianto Heath Ledger, tragicamente morto per overdose nel 2008.

Conciliare vita privata e professionale

  Quando la conduttrice del talk, Tiffany Haddis,  ha elogiato il fisico "da urlo" di Williams, la vincitrice di un Emmy ha chiarito: "Devo fare un grande ringraziamento a Christine perché quest'ultimo bambino non è nato dal mio corpo". Poi ha continuato ringraziando ancora la madre surrogata e dicendo: "Grazie a Christine, a casa adesso ho tre bambini sotto i 5 anni" e scherzando sul fatto di essere lei "l'adulta" e che "tutto va bene ed è sotto controllo". Ma ha anche sottolineato come sia complicato conciliare vita privata e professionale: "Sono davvero impegnata a cercare di trovare un equilibrio tra vita privata e lavoro... come mamma lavoratrice (...) Mi sento già in colpa e non voglio portar via ai miei bambini altro tempo...".

Michelle Williams è incinta per la terza volta

Candidata agli Emmy

 L'attrice, nota per il ruolo di Jen in Dawson’s Creek è stata candidata agli Emmy nella prestigiosa categoria "Miglior attrice protagonista in una miniserie" per il suo ruolo da protagonista in "Dying for sex" e si sta preparando per il red carpet previsto per domenica 14 settembre al Peacock Theater nel centro di Los Angeles. Si scontrerà con i pesi massimi di Hollywood Cate Blanchett (Disclaimer), Meghann Fahy (Sirens), Rashida Jones (Black Mirror) e Cristin Milioti (The Penguin).

