Michelle Williams dà il benvenuto al quarto figlio e ringrazia in tv la madre surrogata

Quando la conduttrice del talk, Tiffany Haddis, ha elogiato il fisico "da urlo" di Williams, la vincitrice di un Emmy ha chiarito: "Devo fare un grande ringraziamento a Christine perché quest'ultimo bambino non è nato dal mio corpo". Poi ha continuato ringraziando ancora la madre surrogata e dicendo: "Grazie a Christine, a casa adesso ho tre bambini sotto i 5 anni" e scherzando sul fatto di essere lei "l'adulta" e che "tutto va bene ed è sotto controllo". Ma ha anche sottolineato come sia complicato conciliare vita privata e professionale: "Sono davvero impegnata a cercare di trovare un equilibrio tra vita privata e lavoro... come mamma lavoratrice (...) Mi sento già in colpa e non voglio portar via ai miei bambini altro tempo...".