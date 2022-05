Michelle Williams è incinta, terzo figlio in arrivo per l'attrice americana

Con il passare degli anni, ti chiedi cosa potrebbero riservarti. Ed è emozionante scoprire che qualcosa che desideri ancora e ancora, avverrà nuovamente. Quella fortuna non è andata perduta né per me né per la mia famiglia”, così Michelle Williams ha annunciato al magazine Variety di essere in attesa del suo terzo figlio, il secondo con il marito Thomas Kail. Per l'attrice americana, 41 anni, una gioia infinita e inaspettata, a due anni dalla nascita di Hart, primogenito della coppia venuto al mondo in pieno lockdown a giugno 2020.

La Williams ha anche una figlia, Matilda, che adesso ha 16 anni ed è nata dalla sua relazione con

Heath Ledger,

durata dal 2003 al 2007, fino ad un anno prima della sua tragica morte.



Diventare madre, racconta l'attrice, le ha permesso di impegnarsi ancora di più nel suo ruolo di attrice, ma anche come attivista nella battaglia per l'equità salariale, tema sul quale è in prima linea da anni.

"Non c'è niente che ti faccia impegnare con più caparbietà nella realizzazione di un mondo migliore, come crescere un bravo bambino", ha detto la Williams: "È l'ultimo atto creativo."

Sarà un anno intenso e ricco di impegni il 2022 per la star americana, che dovrebbe partorire in autunno. Nel frattempo parteciperà al prossimo Festival di Cannes per presentare il film "Showing Up" della regista Kelly Reichardt e inizierà a lavorare alla nuova pellicola di

Steve Spielberg, "The Fabelmans"

in cui il regista racconta la sua infanzia e la Williams vestirà i panni di sua madre.