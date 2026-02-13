James Van Der Beek, anche Spielberg partecipa alla raccolta fondi: donati 25mila dollari

“Il mio ultimo momento con lui è stato farlo ridere”, ha scritto Ribeiro a corredo dello scatto. La loro amicizia, fatta di alti e bassi, ha visto da vicino le vittorie e le ricadute della malattia, ma anche la forza e la resilienza di James e della sua famiglia. “Ho imparato così tanto da James. Lui e Kimberly hanno cambiato la mia vita. Vivrà per sempre nel mio cuore”, ha aggiunto Ribeiro.