James Van Der Beek, anche Spielberg partecipa alla raccolta fondi: donati 25mila dollari
Dopo la scomparsa dell’attore di “Dawson’s Creek”, star e registi premio Oscar sostengono la causa della moglie Kimberly e dei sei figli
La notizia della morte di James Van Der Beek, scomparso a 48 anni a causa di un tumore al colon, ha scosso non solo i fan della serie cult di Italia 1, ma anche i colleghi dello star system. Il volto indimenticabile di "Dawson's Creek" lascia la moglie Kimberly e sei figli. In poche ore, attorno alla famiglia si è stretta una vera e propria rete di solidarietà che ha travolto anche Hollywood.
La raccolta fondi lanciata su GoFundMe ha superato l’obiettivo dei 2 milioni di dollari, sostenuta da migliaia di donazioni e da nomi di primo piano del mondo dello spettacolo.
Il legame simbolico con Spielberg
Tra i gesti più significativi c’è sicuramente quello del regista Steven Spielberg, che insieme alla moglie Kate Capshaw ha donato 25.000 dollari. Un contributo che assume un valore simbolico particolare: il Dawson interpretato da Van Der Beek era un fan assoluto del regista premio Oscar.
Nella sua cameretta, vera e propria copertina di Linus per il personaggio, campeggiavano i poster di film come E.T. the Extra-Terrestrial e Schindler's List, omaggio al suo idolo cinematografico. Anche se i due non hanno mai lavorato insieme, lo scorso anno Spielberg aveva sorpreso i fan durante una reunion del cast con un videomessaggio: "Dawson, ce l’hai fatta. Forse un giorno avrò anch’io un armadio alla Dawson". Un momento che oggi assume un sapore ancora più emozionante.
Hollywood e Zoe Saldana
Accanto a Spielberg, si sono mossi altri volti noti. L'attrice Zoe Saldana, come riferisce il settimanale People, ha scelto di contribuire con una donazione mensile di 2.500 dollari a favore della moglie e dei figli dell’attore.
Non solo. Anche Jon M. Chu, regista di "Wicked", e il talent manager Guy Oseary hanno donato 10.000 dollari ciascuno, unendosi alla lunga lista di sostenitori.
Un’ondata di generosità che, come si legge nella dichiarazione diffusa dagli Amici della famiglia Van Der Beek, è arrivata "dal profondo del cuore".
“La vostra gentilezza ha significato più di quanto possiamo esprimere a parole. Nel mezzo di un dolore profondo, il vostro sostegno è stato una luce”, recita il messaggio, ricordando come "lo spirito di James continui a unire le persone".
Il migliore amico
Oltre alla generosità dei colleghi di Van Der Beek, un’altra immagine ha commosso i fan di Dawson. Si tratta della foto che ritrae l’attore sorridente e abbracciato al suo amico di una vita, Alfonso Ribeiro, il Carlton de “Il Principe di Bel Hair”.
“Il mio ultimo momento con lui è stato farlo ridere”, ha scritto Ribeiro a corredo dello scatto. La loro amicizia, fatta di alti e bassi, ha visto da vicino le vittorie e le ricadute della malattia, ma anche la forza e la resilienza di James e della sua famiglia. “Ho imparato così tanto da James. Lui e Kimberly hanno cambiato la mia vita. Vivrà per sempre nel mio cuore”, ha aggiunto Ribeiro.
Per l’attore de "Il principe di Bel Air", l’amicizia con Van Der Beek non si limita ai ricordi: “Sarò sempre presente per i loro figli. Considererò sempre il mio ruolo di padrino di Gwen come uno dei più importanti della mia vita”.
Un impegno che sottolinea la vicinanza alla famiglia e la continuità di un affetto che va oltre la morte e che commuove il web.