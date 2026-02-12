James Van Der Beek e il typecasting: quando un personaggio diventa anche una "prigione"

James Van Der Beek, scomparso a 48 anni, per milioni di spettatori resterà per sempre Dawson Leery, l’adolescente sensibile e tormentato che alla fine degli anni Novanta ha incarnato sogni e inquietudini di un’intera generazione. Eppure ha una lunga carriera alle spalle, ha interpretato decine di ruoli tra cinema e televisione. Ma il peso di Dawson’s Creek non lo ha abbandonato mai. La sua scomparsa ha anche riaperto una riflessione sul lascito di un attore spesso “imprigionato” dal ruolo che l’aveva reso celebre. Il suo è uno dei casi più emblematici di quello che a Hollywood chiamano typecasting: l’identificazione quasi totale tra attore e personaggio.