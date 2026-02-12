Van Der Beek circondato dai suoi cari prima della morte: le ultime foto
Vicino all'attore, scomparso per un cancro al colon, c'erano le sue amiche Stacy Keibler ed Erin Fetherston
James Van Der Beek, negli ultimi giorni della sua vita, è stato circondato dall'affetto dei suoi cari. Lo dimostrano due fotografie pubblicate sui social da due amiche dell'attore, Stacy Keibler ed Erin Fetherston. Nella prima si vede l'attore seduto sulla sedia a rotelle mentre guarda il tramonto; nella seconda è a letto e sorride, pur consapevole del suo prossimo destino. Van Der Beek, morto per un tumore al colon, si era fatto conoscere interpretando Dawson Leery in Dawson's Creek, serie cult adolescenziale andata in onda dal 1998 al 2003.
Il ricordo di Stacy Kimberly: "Sei stato un dono"
"Trascorrere questi ultimi giorni con te è stato un vero dono di Dio. Non sono mai stata così immersa nel presente in tutta la mia vita. Quando sai che il tempo è sacro, non sprechi un solo respiro. Non hai fretta. Non scorri il telefono. Non ti preoccupi del domani. Ti siedi. Ascolti. Vi tenete per mano. Guardi il cielo cambiare colore e lasci che cambi anche te. In questi ultimi giorni, mi hai insegnato più cose sull'essere presenti di qualsiasi libro. Mi hai mostrato cosa significa fidarsi del piano di Dio, anche quando ti spezza il cuore. Soprattutto quando ti spezza il cuore", ha scritto Keibler, attrice, ballerina ed ex wrestler amica di Van Der Beek.
"Il cielo ha bisogno di te per aiutarci a trovare equilibrio quaggiù"
"L'altra sera abbiamo guardato il tramonto insieme mentre condividevi la tua saggezza, le tue speranze e le promesse che ci siamo fatti. Abbiamo parlato di come questo mondo possa sembrare sottosopra... e di come forse il cielo abbia bisogno del tuo spirito per aiutarci a ritrovare equilibrio quaggiù. E proprio mentre il sole tramontava, una stella cadente ha attraversato il cielo... come a ricordarci che niente di tutto questo è casuale", ha continuato Keibler. "Sei un dono. Un marito incredibile. Un padre straordinario. È stato un onore stare accanto alla tua famiglia in questi momenti sacri. Hai donato così tanto a questo mondo... La tua presenza è stata una luce brillante nella mia vita e in quella di tanti altri. E anche se il tuo corpo non è più qui, so che il tuo spirito sta compiendo grandi cose. Lo sento già. Abbiamo perso una persona speciale… ma il cielo ha accolto qualcosa di straordinario", ja concluso Keibler.
Il ricordo di Erin Fetherston: "Che onore poterti chiamare 'migliore amico'"
Dolcissimo anche il ricordo di Erin Fetherson, designer amica di Van Der Beek: "James, eri amato da tutto il mondo. Ma per noi eri lo zio James. Grazie per la tua amicizia. Per essere sempre stato presente. Per essere stato quello che si impegnava al massimo. Quando il nostro cane è morto nel cuore della notte, sei stato tu a venire con la pala. Quando sono nati i miei bambini, tu e Kimberly (la moglie, ndr) siete stati i primissimi a venire: non avete solo festeggiato i nostri traguardi, ma ne facevate proprio parte. Che onore è stato sedermi al tuo tavolo e poterti chiamare 'migliore amico'. Il vuoto che lasci non potrà mai essere colmato, ma faremo del nostro meglio per inondare d'amore la tua splendida famiglia e ricordarci di 'continuare a ballare' in tuo onore, perché hai sempre saputo quanto sia importante la gioia. Ti amiamo. Sempre".