James Van Der Beek, l'ultima foto con l'amico Alfonso Ribeiro
"L'ho voluto far ridere un'ultima volta" ha scritto l'attore sui social, aggiungendo: "Mi manca già davvero tanto"
Una foto, l'ultima foto di James Van Der Beek. L'istantanea di un momento di tenerezza condiviso con l'amico Alfonso Ribeiro che lo abbraccia, scattata da Kimberly, la moglie della star di Dawson's Creek poco prima della morte della celebrità. Ribeiro - conosciuto al grande pubblico per aver interpretato Carlton Banks, il cugino di Willy il principe di Bel-Air - ha condiviso su Instagram l'ultimo ricordo insieme al suo amico James. Un'immagine che raffigura un tenero abbraccio tra i due prima della scomparsa per un tumore del colon-retto di "Dawson", avvenuta l'11 febbraio scorso. "L'ho voluto far ridere un'ultima volta" ha scritto l'attore sui social, aggiungendo: "Mi manca già davvero tanto". Centinaia di migliaia i messaggi di cordoglio in risposta al post da parte dei fan dei due attori.