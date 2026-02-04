E finalmente fu... Sì. Dopo quasi sei anni d'amore sulle montagne russe, tra rotture e grandi ritorni, un primo figlio nel 2021 e una proposta-show nel giorno del compleanno di lei qualche mese fa, il secondogenito in arrivo, il calciatore Nicolò Zaniolo, 25 anni, e la compagna, Sara Scaperrotta, 27, si sono sposati. A sorpresa. E le foto della festa di nozze con tanto di taglio di torta a forma di cuore e tutta panna sono comparse sulle storie Instagram della stessa neosposa, che è anche al settimo mese di gravidanza.