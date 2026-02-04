© Tgcom24
Le foto della festa su Instagram. Protagonista anche il piccolo Tommaso, mentre il secondogenito della coppia è in arrivo
E finalmente fu... Sì. Dopo quasi sei anni d'amore sulle montagne russe, tra rotture e grandi ritorni, un primo figlio nel 2021 e una proposta-show nel giorno del compleanno di lei qualche mese fa, il secondogenito in arrivo, il calciatore Nicolò Zaniolo, 25 anni, e la compagna, Sara Scaperrotta, 27, si sono sposati. A sorpresa. E le foto della festa di nozze con tanto di taglio di torta a forma di cuore e tutta panna sono comparse sulle storie Instagram della stessa neosposa, che è anche al settimo mese di gravidanza.
Il lieto fine di un amore tormentato è, dunque, stato ufficialmente suggellato con le nozze. Dopo la proposta che il calciatore ora all'Udinese aveva fatto ufficialmente alla ritrovata compagna alla festa del suo 27esimo compleanno, lo scorso marzo, è arrivato il Sì. E' amore eterno, dunque, con la promessa mantenuta e in attesa di un'altra sorpresa in famiglia: la nascita del secondogenito, annunciata dalla coppia, sempre via social, ad ottobre. "Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande", le parole in anteprima per i tanti follower.
Pochi scatti, intimi, ma suggestivi, emblematici quelli del Sì. In bianco e nero le foto dei protagonisti, Zaniolo, neomoglie e primogenito. A colori quelle della tavola apparecchiata e pronta ad accogliere gli invitati, le rose bianche del bouquet e una torta a forma di cuore con su scritto: "Just married". I dettagli di un matrimonio riservato, celebrato lontano dai riflettori, in famiglia, in una fredda giornata di inizio febbraio.