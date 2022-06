Nicolò Zaniolo al mare con Tommaso, un campione di papà

Nicolò Zaniolo è stato paparazzato dal settimanale "Chi" in Sardegna con con suo figlio Tommaso, nato 10 mesi fa. Tra giochi e coccole si prende cura del piccolo durante una breve vacanza in barca in compagnia della sorella e di alcuni amici.

Leggi Anche Sara Scaperrotta si è laureata con baby-Zaniolo in braccio

La storia d'amore tra

Sara Scaperrotta

e Nicolò è finita prima della nascita del piccolo e ora i loro rapporti sono freddi ma cordiali, per il bene del bambino. Il calciatore 22enne non si è tirato indietro dal suo ruolo di padre, nonostante inizialmente avesse ammesso di non sentirsi pronto per un impegno del genere, e con Tommaso è presente e amorevole. La sua ex era in vacanza in Sardegna e lui ne ha approfittato per andare a trovare il piccolo e godersi qualche giorno di mare con lui.

Leggi Anche Baby Zaniolo torna a casa, ecco la festa organizzata per Tommaso e la sua mamma



Con Zaniolo in barca ci sono sua sorella con il fidanzato e un amico. Nessuna donna all'orizzonte per il calciatore che per il momento sembra concentrato solo sullo sport. Dopo la fine della storia con la Scaperrotta gli è stato attribuito un flirt con Madalina Ghenea, poi ha avuto una storia con Chiara Nasti (tornata recentemente alla ribalta) e una relazione con Sophie Codegoni. L'estate inizia da single e in veste di papà modello, chissà come andrà a finire...