Sara Scaperrotta si è laureata con baby-Zaniolo in braccio

“Primo traguardo con te” scrive Sara Scaperrotta postando le foto della sua laurea. L’influencer porta la corona di alloro in testa e tra le braccia tiene il suo Tommaso, il bimbo avuto dal calciatore giallorosso Niccolò Zaniolo lo scorso luglio. Intanto il giocatore, criticato sui social per le prestazioni sportive, chiude il profilo Instagram.

Sara Scaperrotta soddisfatta del suo traguardo raggiunto in veste di neomamma raccoglie le congratulazioni dei follower e scrive: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”.

Così se la sua ex e mamma del suo primo figlio festeggia sorridente, Niccolò Zaniolo si allontana dai social per concentrarsi sulla sua attività professionale. Come già aveva fatto in passato, quando finisce al centro di critiche o commenti, lo sportivo preferisce chiudere il profilo e dedicarsi alla vita reale.

