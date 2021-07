Nicolò Zaniolo è diventato papà, è nato Tommaso

Instagram

Fiocco azzurro per Nicolò Zaniolo, che è diventato papà di Tommaso. Sara Scaperrotta ha dato alla luce il piccolo e ha comunicato ai follower la notizia con un post social: "Benvenuto al mondo amore della mia vita", ha scritto pubblicando la foto della manina del bimbo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il calciatore avrebbe ottenuto un permesso speciale dalla Roma per potere andare a trovare mamma e bebè in ospedale.