Nuova fiamma per Nicolò Zaniolo, è l'ex tronista Sophie Codegoni

Negli ultimi mesi, la vita sentimentale di Nicolò Zaniolo si è trasformata in una specie di montagna russa che tiene con il fiato sospeso gli appassionati di gossip. Mentre la sua ex storica Sara Scapperrotta sta per dare alla luce il loro primo figlio, e a poche settimane dalla fine del flirt con Chiara Nasti, il calciatore della Roma pare si sia già buttato a capofitto in un'altra relazione. La sua nuova fiamma è l'ex tronista Sophie Codegoni, con cui è stato avvistato prima a Roma e poi a Rapallo.