Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo al capolinea? Ecco gli indizi…

Travolgente e passionale, la storia tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti è finita così come è iniziata? Dopo un tatuaggio di coppia e reciproche dediche social, gli scatti del calciatore e dell’influencer sono spariti dai rispettivi profili e i due - come hanno ben notato i fan – non si seguono più. Presto per dire se si tratti di una crisi passeggera o di un addio definitivo, ma intanto il giallorosso si prepara a tornare in campo e a diventare papà…

Un periodo burrascoso quello di Zaniolo che prima si è lasciato con la fidanzata storica Sara Scaperrotta dalla quale aspetta un bambino per il mese di giugno, poi la love-story chiacchierata, criticata e pure smentita con Madalina Ghenea, infine l’amore travolgente per Chiara Nasti fatto di reciproche dichiarazioni social. Alla fine, il silenzio e un nuovo stop. Proprio come gli infortuni che lo hanno costretto a fermarsi più volte. Ora si apre una nuova stagione, visto che come scrive il calciatore “manca sempre meno per tornare a fare la cosa più bella del mondo, giocare a calcio per questa maglia speciale (quella della Roma)”.

Solo un mese fa la Nasti andava a fare shopping con la madre di Nicolò e il tatuaggio con un cuore trafitto da una freccia che entrambi si erano incisi sulla pelle sembrava sancire un amore profondo e duraturo. Qualcosa è cambiato e l’assenza social pare dirla lunga. Intanto in questa “pausa” di riflessione, Zaniolo si concentrerà sul nuovo ruolo col quale dovrà scendere in campo nei prossimi mesi… quello di padre. Il bimbo che aspetta da Sara si chiamerà Tommaso e il calciatore ha assicurato che si prenderà le sue responsabilità.

