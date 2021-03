Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti insieme, le foto del weekend da innamorati

All'inizio della loro relazione hanno provato a mantenere il riserbo, ma la tentazione di gridare al mondo i propri sentimenti alla fine è stata troppo forte per Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti. Innamorati pazzi, hanno trascorso un weekend romantico con tanto di pranzo in riva al mare. Lui ha postato su Instagram una foto di coppia, lei ha commentato: "Ti amo, amore mio".

Tra il calciatore e l'influencer l'amore è sbocciato da poco e procede a gonfie vele. Sempre più pazzi l'uno dell'altra, tra loro è un continuo botta e risposta social tra foto e dediche appassionate. "Bellissima", le scrive lui. "Ti amo", commenta lei. E nelle Stories eccoli in auto in viaggio verso il loro futuro insieme, sulle note di "Ti Amo" di Sangiovanni a tutto volume.

Zaniolo avrà presto un figlio dalla sua ex compagna Sara Scaperrotta, e ha assicurato che nonostante la storia con lei sia totalmente archiviata ha tutta l'intenzione di assumersi le sue responsabilità. Intanto però la paternità imminente non sembra in cima alla lista dei suoi pensieri: mentre si fa coccolare dalla sua bella Chiara ha occhi solo per lei.

