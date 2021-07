Nicolò Zaniolo sotto accusa, la sua ex: "Mi ha lasciata sola durante la gravidanza"

Sara Scapperrotta sta per dare alla luce Tommaso, il bimbo che aspetta da Nicolò Zaniolo . I due si sono lasciati poco dopo aver scoperto la gravidanza, e finora la ragazza non si è esposta e ha mantenuto il silenzio. A pochi giorni dal parto ha però cambiato rotta, decidendo di dire la sua tramite social e senza mezzi termini: "Mi ha lasciata sola... Spero che i muri vengano abbattuti e che Niccolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi".

Sono parole dure quelle di Sara, ma non rabbiose. Traspaiono piuttosto amarezza e delusione quando scrive: "Non ho mai parlato della mia vita privata, perché come tale ho sempre cercato di proteggere me e il mio bambino. Con questa consapevolezza, dopo mesi di silenzio, ho scelto di chiarire alcune cose".

La Scaperrotta racconta che la sua gravidanza è stata cercata e che la notizia è stata accolta con gioia. "Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità sola". La paura di affrontare tutto senza il sostegno di un partner si è trasformata presto in dispiacere, unito anche ai gossip sulla travagliata vita sentimentale del calciatore (il flirt con Madalina Ghenea, mai confermato, e la relazione con Chiara Nasti e quella con Sophie Codegoni).

"Ho tentato a più riprese di coinvolgerlo senza successo, ogni mio tentativo di contatto è stato vano bloccando persino i canali social e Whatsapp, ed io mi sono ritrovata dinnanzi un forte muro comunicativo ed emotivo", ha continuato Sara nel suo post.

Non chiude le porte, anzi le lascia tutte spalancate per poter garantire a Tommaso una famiglia in cui crescere felice. "Spero che i muri vengano abbattuti e che Nicolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi e di far valere i suoi sentimenti, aprendo il suo cuore di padre per godere di tutta la bellezza che deriva dall'essere genitore", conclude.

Zaniolo, dal canto suo, non risponde e si concentra sul ritorno in campo della Roma. Mesi fa, quando la gravidanza della Scapperrotta era stata annunciata, aveva spiegato di non sentirsi pronto per un impegno del genere, ma aveva anche assicurato: "Mi assumerò da padre ogni responsabilità".